Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού, στο Παγκρήτιο Στάδιο, με 3-2.

O ΟΦΗ έβαλε... φρένο στο αήττητο σερί του Λεβαδειακού. Σε μια ματσάρα με πέντε γκολ και αρκετές καλές φάσεις οι Κρητικοί υπέταξαν τους Βοιωτούς στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-2, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς της Λιβαδειάς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Oι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 8ο λεπτό. Υπέροχη ανάπτυξη του Λεβαδειακού. Βήχος, Συμελίδης και Μπάλτσι «έκρυψαν» την μπάλα, ο Πεντρόσο βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε τον Λίλο για το 0-1.

Στο 10ο λεπτό ο ΟΦΗ επανέφερε την ισορροπία. Ο Κανελλόπουλος πήγε δυνατά σε διεκδίκηση, από προβολή του η μπάλα πέρασε στον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος με συρτό διαγώνιο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 36ο λεπτό ο Σαλσέδο «υπέγραψε» την ανατροπή και μάλιστα με γκολάρα. Ο Ιταλο-Κολομβιανός επιθετικός πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα, έπιασε φανταστικό σουτ εκτός περιοχής και έκανε το 2-1.

Στο 57' ο Tσάπρας γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Παλάσιος έκανε συρτό τελείωμα και νίκησε τον Λίλο για το 2-2. Οι Κρητικοί ανέκτησαν το προβάδισμα τους στο 76ο λεπτό. Ο Αθανασίου ανέβηκε από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Σενγκέλια παρόλο που δεν βρήκε καλά την μπάλα εξ επαφής την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 3-2.