Ο Λορέντζο Μουζέτι πήρε τη νίκη κόντρα στο Σταν Βαβρίνκα με 4-6, 7-6(3), 6-4 και πήρε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Hellenic Championship...

Μπορεί να έκανε δυνατό ξεκίνημα στο ματς ο Σταν Βαβρίνκα, αλλά ο Λορέντζο Μουζέτι απέδειξε την ποιότητά του στο court του Telekom Center Athens. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε με 4-6, 7-6(3), 6-4 του Σταν "The Man" και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Στο πρώτο σετ ο Ελβετός ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε στο ματς του πρώτου γύρου. Με πολύ καλό ρυθμό πίσω από το σερβίς του ο Σταν Βαβρίνκα δεν άφησε τον Λορέντζο Μουζέτι να τον απειλήσει στο σερβίς και εκμεταλλευόμενος το διπλό break point που του εμφανίστηκε κατάφερε να πάρει κεφάλι στο ματς με 6-4.

Ο ρυθμός του Σταν Βαβρίνκα διατηρήθηκε στο δεύτερο σετ εκεί όπου ο Λορέντζο Μουζέτι ανέβασε τα ποσοστά του αισθητά πίσω από το σερβίς. Αμφότεροι δεν αντιμετώπισαν κανένα break point του αντιπάλου, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγείται στο tie-break.

Εκεί, οι δύο τενίστες αντάλλαξαν mini-breaks με τον Ελβετό να παίρνει το προβάδισμα σε κομβικό σημείο και να σερβίρει για να κλείσει το δεύτερο σετ (5-4). Βέβαια, ο Ιταλός τενίστας είχε... απάντηση και με 3-0 σερί κατάφερε με 7-5 να κλείσει το tie-break και να στείλει το ματς σε τρίτο και τελευταίο σετ με 7-6(5).

Το τρίτο σετ δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Σταν Βαβρίνκα, ο οποίος στο πρώτο του service game δέχθηκε break από τον Λορέντζο Μουζέτι. Ο Ιταλός έκανε το hold στη συνέχεια για να πάρει δύο games διαφορά (2-0). Ο Νο.2 του ταμπλό διατήρησε τη διαφορά του στο δεύτερο σετ και έτσι κατάφερε να το κατακτήσει με 6-3 και να πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Στα προημιτελικά ο Ιταλός τενίστας θα παίξει αντιμέτωπος με τον Αλεξάντρ Μίλερ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί με 6-7(2), 7-6(4), 7-6(3).

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube