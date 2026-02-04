Στο φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, παραμένει ανοιχτό το θέμα απόκτησης ενός στόπερ και ενός χαφ από τον Ολυμπιακό.

Μετά το... πακέτο των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον , στον Ολυμπιακό φαίνεται πως δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις τους καθώς παραμένει ανοιχτό το θέμα απόκτησης ενός στόπερ και ενός χαφ.

Σας είχαμε ενημερώσει για την περίπτωση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού, Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ ο οποίος προτάθηκε και εξετάζεται από τους Πειραιώτες και την ίδια στιγμή, οι νταμπλούχοι Ελλάδας είναι στην αγορά για την εύρεση ενός χαφ.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή (6/2) αλλά το περιθώριο αλλαγών στην UEFA είναι μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2). Οπότε στους Πειραιώτες απομένουν ώρες πλέον από την ολοκλήρωση της ενίσχυσης του ρόστερ.