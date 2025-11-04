Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα βρεθεί στα προκριματικά του Hellenic Championship, παίρνοντας τη νίκη επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 7-6(3), 6-1 στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Παρών και την Πέμπτη (6/11) θα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 7-6(3), 6-3 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Ένα ματς με δύο πρόσωπα από τον 38χρονο θρύλο του τένις, ο οποίος στο πρώτο σετ χρειάστηκε να επικρατήσει στο tie-break και να πάρει προβάδισμα με 7-6(3) στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, ο έμπειρος τενίστας επέβαλε το ρυθμό του στο κεντρικό court του Telekom Center Athens και χωρίς ν' αντιμετωπίσει πρόβλημα, μετά το break που έκανε κατάφερε να διπλασιάσει τα σετ του και να πάρει τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Έλιοτ Σπιτσίρι - Νούνο Μπόρχες.