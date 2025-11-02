O Σίνερ έκανε δικό του και το Παρίσι, για μια εβδομάδα στο Νο.1

O Γιάνικ Σίνερ έγινε πρωταθλητής και στο Παρίσι, φθάνοντας στους 23 τίτλους στην καριέρα του και προσωρινά επέστρεψε στο No.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Γιάνικ Σίνερ «κατέκτησε» και το Παρίσι, προσθέτοντας στη γαλλική πρωτεύουσα έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχιών του, νικώντας στον τελικό τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-4, 7-6(4).

Ο 24χρονος έγινε ο πρώτος Ιταλός παίκτης που κατακτά τον τίτλο στο Masters του Παρισιού, φθάνοντας στον 5ο τίτλο μέσα στο 2025, τον 5ο σε Masters και στον 23ο συνολικά στην καριέρα του.

Παράλληλα, ο Σίνερ ξεπέρασε κατά 250 βαθμούς τον Κάρλος Αλκαράθ κι επέστρεψε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα, καθώς όταν θα αφαιρεθούν οι βαθμοί από το ATP Finals, ο Ισπανός θα περάσει ξανά στην κoρυφή, όμως το Νο.1 θα κριθεί οριστικά στο Τορίνο (9-16 Νοεμβρίου), με τα ATP Finals.

O Σίνερ άρχισε με break τον τελικό κι αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του 1ου σετ, προηγήθηκε με 2-0 και χωρίς να δώσει ευκαιρία για break, έφθασε στην κατάκτησή του με 6-4.

Ο Οζέρ-Αλιασίμ «σβήνοντας» δύο break points, κατέκτησε το εναρκτήριο game στο 2ο σετ. Ο Καναδός με δύο διαδοχικούς άσους μετέτρεψε το νέο break σε 4-3 και διατηρώντας το σερβίς του, έκανε το 5-4.

Με love game ο Οζέρ-Αλιασίμ πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 6-5, ο Σίνερ με δικό του love game ισοφάρισε σε 6-6, στέλνοντας το σετ στο tie break, εκεί κυριάρχησε, μετέτρεψε το 1-2, σε 5-2 και με δύο winner έκανε το 5-4, 7-4, κατακτώντας το σετ με 7-6(4) και παράλληλα τον τίτλο.

Indoor King 👑



The moment @janniksin won his 26th consecutive indoor hardcourt match and claimed his first #RolexParisMasters title! pic.twitter.com/p968tTmvBZ — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2025

O Oζέρ-Αλιασίμ με την πορεία του μέχρι τον τελικό στο Παρίσι, διατηρεί την 8η και τελευταία θέση που οδηγεί στο Τορίνο, έχοντας αυτή τη στιγμή απόσταση 160 βαθμών από τον Λορέντζο Μουζέτι, που βρίσκεται στην Αθήνα για το ATP 250, ενώ ο ίδιος θα αγωνιστεί την εβδομάδα που έρχεται στο 250άρι στο Μετς.