Στουτγκάρδη, Χόφνεχαϊμ και Άιντραχτ έμειναν στην ισοπαλία στους αγώνες τους, πετώντας την ευκαιρία να πάρουν κεφάλι στην κούρσα για την πρώτη τετράδα στη Bundesliga.

Στουτγκάρδη - Χόφενχαϊμ 0-0

«Άσφαιρες» και ισόπαλες. Σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της αγωνιστικής, Στουτγκάρδη και Χόφενχαϊμ αλληλοεξουδετερώθηκαν στην έδρα της πρώτης και ισορρόπησαν στο 0-0. Αυτοί που... βολεύτηκαν περισσότεροι ήταν οι φιλοξενούμενοι που πήραν τον βαθμό και συνεχίζουν εντός της πρώτης τετράδας. Αντίθετα, οι Σουηβοί έχασαν την ευκαιρία να... τρυπώσουν σε αυτή και παραμένουν 6οι. Η Στουτγκάρδη είχε τις καλύτερες στιγμές, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί.

Βόλφσμπουργκ - Φράιμπουργκ 3-4

Ασύλληπτο διπλό στην έδρα της Βόλφσμπουργκ μπόρεσε να πάρει η Φράιμπουργκ, φεύγοντας με τη νίκη 4-3 για να επιβάλει την ισχύ της σε ένα τρελό ματς. Βασικός και για 90 λεπτά αγωνίστηκε για τους Λύκους ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο Τρέου άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 5' αλλά με δύο γκολ στο 13' και το 49' ο Πετσίνοβιτς έφερε τούμπα το ματς. Ο Γκρίφο ισοφάρισε με πέναλτι στο 56' αλλά ο Πετσίνοβιτς «χτύπησε» ξανά στο 69' για το 3-2 το χατ τρικ. Την τελευταία λέξη πάντως την είπε η Φράιμπουργκ που χάρη στο αυτογκόλ του Σέελτ (71') και το γκολ του Σέρχαντ (78') έφτασε στην πολύ σημαντική νίκη. Έτσι, ανέβηκε στην 9η θέση της Bundesliga, ενώ η Βόλφσμπουργκ παραμένει 14η.

Αμβούργο - Άιντραχτ 1-1

Πέταξε ευκαιρία να κάνει άλμα τετράδας η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία περιορίστηκε στο 1-1 στην έδρα του Αμβούργου που δίνει τη δική του μάχη για παραμονή στη Bundesliga. Οι Δεινόσαυροι μάλιστα χαμογέλασαν πρώτοι όταν άνοιξαν το σκορ με τον Λοκόνγκα στο 19΄, όμως οοι απάντησαν άμεσα κι έφτασαν στην ισοφάριση με γκολ του Λάρσον επτά λεπτά αργότερα. Γκολ νίκης ωστόσο δεν βρήκε καμία ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, με την Άιντραχτ να περιορίζεται στον βαθμό που την κράτησε 7η κι εκτός ευρωπαϊκών θέσεων.

Άουγκσμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 0-0

Στο 0-0 έμειναν Άουγκσμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης, με την ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη να προσθέτει έναν πολύτιμο βαθμό στο σακούλι στη μάχη που δίνει για τη σωτηρία. Με τον Έλληνα αμυντικό να ξεκινάει βασικός στην αναμέτρηση και να αγωνίζεται μέχρι το 56΄, η Άουγκσμπουργκ κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας που την έστειλε προσωρινά στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη, την στιγμή που η ομάδα από τη Βρέμη ανέβηκε στη 10η θέση της Bundesliga.

Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου 0-1

Απόδραση στις καθυστερήσεις για την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία βρήκε το γκολ νίκης σε νεκρό χρόνο στην Κολωνία (0-1) κι ανέβηκε στην 8η θέση της Bundesliga με βλέψεις για Ευρώπη. Η αποβολή του Φαν Ντε Μπεργκ στο 83΄έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι με υπογραφή του Σάφερ στο 90΄+1 επικράτησαν 1-0 και περιόρισαν τα Κριάρια στην 11η θέση.