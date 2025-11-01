Στο κεντρικό court πραγματοποιεί μέρος της προετοιμασίας του ο Παύλος Τσιτσιπάς, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του στα προκριματικά του Hellenic Championship...

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα του Σαββάτου (1/11) στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ο Παύλος Τσιτσιπάς μαζί με τον πατέρας του Απόστολο κάνουν μέρος της προετοιμασίας του στο κεντρικό court του Telekom Center Athens.

Ο Παύλος Τσιτσιπάς έχει δεχθεί wildcard για την προκριματική φάση του τουρνουά στην Αθήνα, το οποίο θα διεξαχθεί από 1η έως 8 Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση του νεαρού Έλληνα είναι δεύτερη χρονικά στο πρόγραμμα του Σαββάτου (1/11), κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 12:00. Αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Σιντάρο Μουτζιούκι από την Ιαπωνία.

Η προθέρμανση του Τσιτσιπά στο κεντρικό court

Σημειώνεται πως ο Παύλος Τσιτσιπάς θα λάβεις μέρος στο κυρίως ταμπλό του διπλού της διοργάνωσης, μαζί με τον αδερφό του Πέτρο, έχοντας μάθει ήδη τους αντιπάλους τους στον πρώτο γύρο.

