Hellenic Championship: Στο κεντρικό court η προετοιμασία του Παύλου Τσιτσιπά (vid)
Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα του Σαββάτου (1/11) στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ο Παύλος Τσιτσιπάς μαζί με τον πατέρας του Απόστολο κάνουν μέρος της προετοιμασίας του στο κεντρικό court του Telekom Center Athens.
Ο Παύλος Τσιτσιπάς έχει δεχθεί wildcard για την προκριματική φάση του τουρνουά στην Αθήνα, το οποίο θα διεξαχθεί από 1η έως 8 Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση του νεαρού Έλληνα είναι δεύτερη χρονικά στο πρόγραμμα του Σαββάτου (1/11), κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 12:00. Αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Σιντάρο Μουτζιούκι από την Ιαπωνία.
Η προθέρμανση του Τσιτσιπά στο κεντρικό court
Σημειώνεται πως ο Παύλος Τσιτσιπάς θα λάβεις μέρος στο κυρίως ταμπλό του διπλού της διοργάνωσης, μαζί με τον αδερφό του Πέτρο, έχοντας μάθει ήδη τους αντιπάλους τους στον πρώτο γύρο.
