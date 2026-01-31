Στο 24' ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες στο παιχνίδι με τον Άρη λόγω αποβολής του Χότζα μετά από εξέταση του VAR για μαρκάρισμα στον Μισεουί.

Με αριθμητικό μειονέκτημα ο Παναιτωλικός στο παιχνίδι με τον Άρη στο Αγρίνιο από το 24ο λεπτό.

Ο Χότζα αρχικά αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα από πίσω στον Μισεουί. Ωστόσο, ο Παπαπέτρου κλήθηκε να κάνει on field review για αναβάθμιση της κάρτας.

Μετά το τσεκάρισμα της φάσης, αποφάσισε πως ήταν μαρκάρισμα για κόκκινη αποβάλλοντας τον Χότζα, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν με δέκα παίκτες.