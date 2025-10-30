Ο Φονσέκα απέσυρε τη συμμετοχή του από το ATP 250 της Αθήνας

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Ζοάο Φονσέκα, Νο.24 στον κόσμο, απέσυρε τη συμμετοχή του από το ATP 250 της Αθήνας, στην πιο ηχηρή μέχρι τώρα απουσία από το τουρνουά.
Η ήττα για τον Ζοάο Φοσνέκα από τον Καρέν Χατσάνοφ στον 2ο γύρο στο Masters του Παρισιού, αποτέλεσε και τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς για τον 19χρονο Βραζιλιάνο, καθώς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Hellenic Championship της Αθήνας.

Ο Φονσέκα αποτελεί την πιο ηχηρή απουσία από το ATP 250 της Αθήνας, που συνολικά μέχρι τώρα φθάνουν στις έξι. Την απόφασή του να μην έρθει σε μικρό χρονικό διάστημα στην Αθήνα και μετά τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Davis Cup, να αγωνιστεί και πάλι στο ΟΑΚΑ, την ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (30/10), κάνοντας λόγο «για ενοχλήσεις στη μέση».

Ο Φονσέκα προέρχεται από μια εντυπωσιακή παρουσία φέτος στο tour, συγκεκριμένα έδωσε 55 αγώνες, για να πετύχει 38 νίκες, κατέκτησε τρεις τίτλους, με πιο σημαντικό αυτόν στο 500άρι στη Βασιλεία στις 26 Οκτωβρίου, φθάνοντας μέχρι το Νο.24 στην παγκόσμια κατάταξη.

 

Προηγήθηκαν οι αποχωρήσεις από το Hellenic Championship των Γιάκουμπ Μένσικ, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Άγκουτ, Σεμπάστιαν Μπάεζ, Φαμπιάν Μοροζάν και Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι.

Από εκεί και πέρα το Σάββατο (1/11, 14:00) θα διεξαχθεί η κλήρωση στο μονό, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι αγώνες των προκριματικών. Το απόγευμα της Κυριακής (2/11) θα αρχίσουν και οι αγώνες για το κυρίως ταμπλό, όπου θα κάνει πρεμιέρα ο Σταν Βαβρίνκα. Την Τρίτη (4/11) αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του ο Νόβακ Τζόκοβιτς και την επομένη ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

@Photo credits: eurokinissi, Μιχάλης Καραγιάννης
     

