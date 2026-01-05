Χρυσικόπουλος για τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Υπήρχε το “πρέπει” πιο έντονα από κάθε άλλο παιχνίδι»

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος φιλοξενήθηκε στο WEB radio της ΕΟΚ και μίλησε σχετικά με τον στόχο της ομάδας του αλλά και την υπόθεση Άντριου Γκάουντλοκ.

Στο WEB Radio της ΕΟΚ φιλοξενήθηκε ο Λίνος Χρυσικόπουλος, με αφορμή τη νίκη του Κολοσσού επί του Αμαρουσίου. (90-76).

Ο Έλληνας ψηλός, αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα που αφορούν την επικαιρότητα της ομαδας του και κυρίως την υπόθεση του Άντριου Γκάουντλοκ.

Επίσης σχολίασε και την έλευση του Άρη Λυκογιάννη στη Ρόδο, για να βοηθήσει τον σύλλογο να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίνος Χρυσικόπουλος:

Για τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Έχουμε ένα συναίσθημα ανακούφισης. Υπήρχε το “πρέπει” πιο έντονα από κάθε άλλο παιχνίδι. Πήραμε τη νίκη ευτυχώς, με μια καλή εμφάνιση, τηρουμένων και των αναλογιών. Χαρήκαμε χθες και από σήμερα πρέπει να προετοιμαστούμε για τον, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο “τελικό” της χρονιάς μέχρι τώρα, το ματς με τον Πανιώνιο. Γενικά έχουν δυναμώσει πάρα πολύ οι ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος, που είναι η τελευταία ομάδα στην GBL πήρε τον Τόμασον που έπαιζε στη Γκραν Κανάρια και πριν τρία χρόνια βρισκόταν στην 3η-4η ομάδα της Ελλάδας, τον Προμηθέα. Αυτό τα λέει όλα».

Για το αν έπαιξε ρόλο και η έλευση του κόουτς Άρη Λυκογιάννη: «Βοήθησε πάρα πολύ στην ψυχολογία μας. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στον πρωταθλητισμό, είναι όλα με δουλειά και συνέπεια. Δεν είχε τόσο χρόνο για να αποτυπωθεί η “ταυτότητά” του απόλυτα στην ομάδα, αλλά οι λίγες πληροφορίες που κατάφερε να περάσει στην ομάδα αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται εδώ, ήταν σωτήριες για εμάς. Άλλαξαν την εικόνα πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι με τον καιρό θα είναι ακόμα καλύτερη η εικόνα μας».

Για τη διαχείριση της απουσίας του Άντριου Γκάουντλοκ: «Την ώρα του αγώνα δεν το σκέφτεσαι. Κάτσαμε όλοι μαζί στην αρχή της εβδομάδας μόλις ήρθε ο κόουτς, μιλήσαμε για την κρισιμότητα του παιχνιδιού με το Μαρούσι, παραμερίσαμε όλα τα προβλήματα και συγκεντρωθήκαμε μόνο στο πώς θα έρθει η νίκη, είτε ήταν με τον Γκάουντλοκ είτε χωρίς αυτόν».

Για το τι θα άλλαζε, αν είχε τη δυνατότητα, από την πορεία της ομάδας του τον 1ο γύρο: «Είναι πάρα πολλά αυτά που κάναμε λάθος, σχεδόν όλα. Τώρα με την έλευση του καινούργιου προπονητή αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, αν νικούσαμε τη Μύκονο θα μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ, επίσης το να μην είχαμε χάσει με μπάζερ-μπίτερ στην Καρδίτσα. Με την ΑΕΚ νικούσαμε με τέσσερις πόντους 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και χάσαμε. Απ’ την άλλη, νικήσαμε τον Πανιώνιο με μπάζερ-μπίτερ κι εμείς, οπότε είναι “μία ή άλλη”. Αν μπορούσα να ξεχωρίσω ένα παιχνίδι, βαθμολογικά, θα ήταν το ματς με την Καρδίτσα, γιατί αν το παίρναμε αυτό θα μας είχε βοηθήσει περισσότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή».

Για τον στόχο τους: «Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με τη λογική να βλέπουμε βδομάδα-βδομάδα πώς πάει και με αυτήν θα είμαστε και τώρα. Σίγουρα θέλουμε, αν γίνεται, να πετάξουμε από πάνω μας γρήγορα το “πρέπει” της παραμονής».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί (10/01) με αντίπαλο τον Πανιώνιο εκτός έδρας: «Είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση, αλλάξαμε προπονητή μετά από έναν πολύ κακό 1ο γύρο. Μας περιμένουν όπως περιμέναμε εμείς το Μαρούσι τη βδομάδα που προηγήθηκε. Θα είναι μια “μάχη” στην οποία δε θα είναι το επικρατέστερο σημείο της η ομορφιά του μπάσκετ που θα παιχτεί. Αναμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι».



