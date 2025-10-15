Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει ντεμπούτο στο Six Kings Slam από το οποίο μία και μόνο αναμέτρηση είναι αρκετή για να του αυξήσει με ένα υπέρογκο ποσό τον τραπεζικό λογαριασμό...

Σε λίγες ώρες (21:00 ώρα Ελλάδας) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει την παρουσία του στο τουρνουά επίδειξης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Six Kings Slam. Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σίνερ, διεκδικώντας απέναντι στον Νο.2 του κόσμου ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.

Βέβαια, το αξιοσημείωτο σε αυτό το τουρνουά όπως και σε κάθε άλλη διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι άλλο από τα χρήματα. Είναι γνωστό από πέρυσι - πρώτη έκδοση του εν λόγω τουρνουά - το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έχουν υψηλές αμοιβές μόνο και μόνο για τη συμμετοχή τους.

Οι διοργανωτές στρώνουν χαλί εκατομμυρίων στους αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, οι τενίστες για τη συμμετοχή τους θα λάβουν από 1.5 εκατομμύριο ο καθένας, ανεξάρτητα αν περάσουν ή όχι τον πρώτο γύρο. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και σε ήττα από τον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα γίνει πλουσιότερος με ένα υπέρογκο ποσό.

Η ώρα και η μετάδοση του αγώνα του Τσιτσιπά

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γιανίκ Σίνερ αναμένεται να ξεκινήσει μετά τον αγώνα ανάμεσα σε Τέιλορ Φριτζ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο αγώνας των δύο τελευταίων αναμένεται να ξεκινήσεις στις 19:30, οπότε το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση του Έλληνα είναι πιθανό να γίνει περίπου στις 21:00.

Η μετάδοση του Six Kings Slam και συνάμα του αγώνα του 27χρονου θα γίνει από το Netflix.

