Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έγινε πρωταθλητής στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι, για τον πρώτο του τίτλο μετά τον Μάιο του 2023

Η περίοδος ανομβρίας για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ σταμάτησε στο Αλμάτι, με τον Ρώσο να κατακτά τον τίτλο στο Όπεν της πόλης του Καζακστάν, επικρατώντας στον τελικό επί του Γάλλου, Κορεντίν Μουτέ με 7-5, 4-6, 6-3.

Από τον Μάιο του 2023 και τον τίτλο στο Masters της Ρώμης είχε να γευτεί τη χαρά ενός τίτλου ο αλλοπρόσαλλος Μεντβέντεφ. Από τότε μετρούσε έξι χαμένους τελικούς, με πιο σημαντικό στο Australian Open το 2024.

Στον τελικό στο Αλμάτι ο Μεντβέντεφ από το 2-4, προσπέρασε με 5-4 και με break στο 12ο game πήρε το 1ο σετ με 7-5.

Ο Μουτέ προηγήθηκε με 2-0 στο 2ο σετ, απάντησε άμεσα στο break που δέχθηκε, κάνοντας το 4-3 και διατηρώντας το σερβίς του έφθασε στο 6-4. Ο Μεντβέντεφ είχε συνεχώς το προβάδισμα ενός game στο 3ο σετ μέχρι το 4-3, πέτυχε καθοριστικό break για το 5-3 και σερβίροντας στο πρώτο match point, για να κατακτήσει το σετ με 6-3 και τον τίτλο.

Είναι ο 21ος τίτλος στην καριέρα του, ο πρώτος ήταν το 2018 στο Σίδνεϊ και όλοι έχουν έρθει σε διαφορετικά τουρνουά, με το US Open το 2021 να αποτελεί την κορωνίδα στην πορεία του.

«Αυτός ο τίτλος είναι για τη δεύτερη κόρη μου Βικτόρια, επειδή ο πρώτος τίτλος που πήρα όταν γεννήθηκε η πρώτη κόρη μου η Αλίσα, ήταν για εκείνη, οπότε αυτός είναι για τη Βικτόρια» είπε στο τέλος ο Μεντβέντεφ.