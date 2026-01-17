Η Σπόρτινγκ με βασικό τον Βαγιαννίδη ως αριστερό μπακ, επικράτησε εύκολα της Κάζα Πία με 3-0 και πλησίασε την πρωτοπόρο Πόρτο.

Η Σπόρτινγκ επικράτησε άνετα της Κάζα Πία με 3-0 έχοντας βασικό τον Βαγιαννίδη, ο οποίος αγωνίστηκε 66 λεπτά και έφτασε συνολικά τις 18 εμφανίσεις για τα Λιοντάρια, ενώ έχει μοιράσει και πέντε ασίστ. Η Σπόρτινγκ βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς πλησιάζοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο, που έχει όμως παιχνίδι λιγότερο. Ο Βαγιαννίδης λόγω των σημαντικών απουσιών έπαιξε αριστερό μπακ και τα πήγε πολύ καλά κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, μια θέση που σπάνια έχουμε δει τον 24χρονο Έλληνα να αγωνίζεται.

Στο 38' ο Κατάμο και ξανά στο 43΄έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Στο 78΄ ο Μπρανκάκα βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και ανέβασε το σκορ στο 3-0. Το σκορ δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά και η τα Λιοντάρια πανηγύρισαν στο τέλος το τρίποντο.