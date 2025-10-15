Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Γιανίκ Σίνερ με 6-2, 6-3 στο πλαίσιο του Six Kings Slam, μένοντας εκτός του θεσμού, παίρνοντας 1.5 εκατομμύριο μόνο από τη συμμετοχή του.

Μπορεί να ηττήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Γιανίκ Σίνερ με 6-2, 6-3 στο πλαίσιο του Six Kings Slam, ωστόσο αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα άνευ σημασίας για τον Έλληνα τενίστας. Μετά από το Davis Cup ο 27χρονος έπαιξε δύσκολου επιπέδου αγώνα, χωρίς να μπορεί ν' ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε.

Ο νεαρός αθλητής αποχαιρέτησε το τουρνουά επίδειξης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κερδίζοντας το έπαθλο συμμετοχής του 1.5 εκατομμυρίου, γεγονός που δεδομένα θα κάνει την ήττα να ξεχαστεί σε γρήγορο χρονικό διάστημα.

Με το πόδι στο... γκάζι ο Σίνερ και προβάδισμα στο ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να σερβίρει και τον Γιανίκ Σίνερ να πετυχαίνει με το... καλημέρα break (1-0). Ο Ιταλός έκανε το hold (2-0), πράγμα το οποίο επανέλαβε ακόμη μία φορά για να φτάσει στο 4-0. Μάλιστα, ο Νο.2 του κόσμου έφτασε σε ακόμη ένα... σπάσιμο σερβίς του Έλληνα, ωστόσο όταν σέρβιρε για το σετ δέχθηκε το break (5-1).

Στο 7ο game, ο Νο.24 στον κόσμο κράτησε το πρώτο του service game (5-2) όμως δεν κατάφερε να διατηρηθεί στο σετ μιας και στο αμέσως επόμενο game ο Σίνερ έκανε το 6-2 και πήρε το προβάδισμα στο ματς.

Πιο βελτιωμένος ο Τσιτσιπάς, αλλά η μέση δεν τον άφησε να κάνει κάτι καλύτερο

Το δεύτερο σετ είχε ίδια εκκίνησε με το πρώτο. Ο Γιανίκ Σίνερ έκανε break στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και με hold έκανε το 2-0. Πέτυχε ακόμη ένα break (3-0), ωστόσο δέχθηκε το break back από τον Έλληνα τενίστα (3-1).

Ο Τσιτσιπάς για τα επόμενα games κατάφερε να κρατηθεί σε απόσταση ενός break, ωστόσο ένας πόνος στη μέση τον ανάγκασε και πάλι να πάρει medical time out. Αυτό του χάλασε το... ρυθμό και μετά το 4-3 έριξε παλμούς, με συνέπεια να δεχθεί 2-0 σερί games και να δει τον αντίπαλό του να κλείνει με 6-3 το σετ και να παίρνει τη νίκη.

