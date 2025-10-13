O Στέφανος Σακελλαρίδης έλαβε wild card και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο 250άρι ΑTP τουρνουά της Αθήνας.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα είναι η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο ATP 250 τουρνουά της Αθήνας, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως ο 21χρονος παίκτης θα αγωνιστεί με wild card στο κυρίως ταμπλό στο Hellenic Championship.

Ο Σακελλαρίδης, που βρίσκεται στο Νο.290 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι ο δεύτερος καλύτερος Έλληνας παίκτης και με τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι οι ελληνικές συμμετοχές στο μεγάλο ραντεβού.

«Έχοντας ήδη φτάσει στην 286η θέση, η οποία αποτελεί ρεκόρ καριέρας στην κατάταξη ATP singles (από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025) και κάνοντας το ντεμπούτο του στην κύρια κατάταξη ATP στο United Cup του 2023, όπου κέρδισε την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Tour εναντίον του Ζιζού Μπεργκς, ο Στέφανος συνεχίζει να ανεβαίνει στις τάξεις με αποφασιστικότητα και πάθος.

Με πολλαπλούς τίτλους ITF και συνεχή πρόοδο σεζόν με τη σεζόν, αποτελεί έναν από τους πιο λαμπρούς νέους Έλληνες υποσχόμενους — τώρα έτοιμος να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του στην Αθήνα.

Να είστε εκεί για να δείτε τον Στέφανο Σακελλαρίδη να κάνει το επόμενο βήμα στο ταξίδι του — ελληνικό ταλέντο, έτοιμο να λάμψει στην έδρα του» σημειώνεται από πλευράς της διοργάνωσης.