Στον Βαβρίνκα η πρώτη wild card για το τουρνουά της ATP στο ΟΑΚΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα του τένις, ο 40χρονος Σταν Βαβρίνκα με wild card θα αγωνιστεί στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας στο ΟΑΚΑ.

O Σταν Βαβρίνκα θα λαμπρύνει με την παρουσία του το 250άρι ATP τουρνουά της Αθήνας, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.



Όπως ανακοινώθηκε από τη διοργάνωση του Hellenic Championship, ο 40χρονος Ελβετός τενίστας έλαβε wild card για να πάρει μέρος στο κυρίως γκρουπ του τουρνουά.

Κάτοχος τριών τίτλων σε Grand Slam (Australian Open 2014, Roland-Garros 2015, US Open 2016) και με 16 συνολικά τίτλους ΑΤP, ο Βαβρίνκα έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο άθλημα, με σήμα κατατεθέν το αριστοτεχνικό backhand με το ένα χέρι.

Ήδη ανακοινώθηκαν και οι παίκτες που δήλωσαν συμμετοχή στο 250άρι της Αθήνας και ανάμεσά τους δεσπόζουν τα ονόματα του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Στέφανου Τσιτσιπά.