Γνωστοί έγιναν οι τενίστες που δήλωσαν συμμετοχή στο 250άρι τουρνουά που θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου. Διαβάστε τα ονόματα που θα βρεθούν στο Hellenic Championship...

Το κλειστό του ΟΑΚΑ θα ανοίξει τις πόρτες τους το διάστημα 2 έως 8 Νοεμβρίου για να φιλοξενήσει το 250άρι τουρνουά, Hellenic Championship. Ένα τουρνουά, το οποίο έχει τις... ευλογίες του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επέλεξε από το Βελιγράδι να μεταφέρει στην Αθήνα.

Με λιγότερο από ένα μήνα ν' απομένει για τη διεξαγωγή του τουρνουά, έγιναν γνωστές οι αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή για να παίξουν στο θεσμό. Φυσικά, από τα ονόματα που ξεχωρίζουν στην εν λόγω λίστα είναι αυτό του Σέρβου τενίστα και του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος για δεύτερη φορά στη σεζόν αναμένεται να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Παράλληλα με τις συμμετοχές των δύο μεγάλων σταρ του τουρνουά, στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να βρίσκονται οι Κάρεν Κατσάνοφ, Γιακούμπ Μένσικ και Γίρι Λεχέτσκα. Ενώ πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Ζοάο Φονσέκα στην Ελλάδα, μετά την παρουσία στο Davis Cup το οποίο έλαβε χώρα στο υπερσύγχρονο στάδιο του ΟΑΚΑ.

Σημειώνεται ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μετά από 31 ολόκληρα χρόνια – από το 1994 – ένα τουρνουά του ATP Tour με το μπασκετικό ΟΑΚΑ αν μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό indoor γήπεδο τένις.