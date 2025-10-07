Στην προημιτελική φάση του τουρνουά Masters της Σανγκάης προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επικρατώντας με 6-3, 5-7, 6-2 του Χάουμε Μουνάρ στο ματς για τη φάση των "16"...

Η αναμέτρηση δεν ήταν όσο άνετη αναμενόταν για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ωστόσο ο Σέρβος με νίκη 6-3, 5-7, 6-2 επί του Χάουμε Μουνάρ, πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά στη Σανγκάη.

Στο πρώτο σετ, ο Νόλε ήταν κυρίαρχος και από πολύ νωρίς έβαλε τις βάσεις για το προβάδισμα στο αγώνα. Με break στο τέταρτο game (3-1) o 38χρονος πήρε... αέρα τριών games με το hold που έκανε (4-1) και στο τρίτο set point που του εμφανίστηκε έκανε το 6-3 και πήρε κεφάλι στο ματς.

Το δεύτερο σετ δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Ο Μουνάρ ήταν σαφώς πιο σταθερός πίσω από το σερβίς του και απείλησε τον Τζόκοβιτς με break στο 8ο game. Ό,τι δεν πέτυχε ο νεαρός Ισπανός στο πρώτο break point που του εμφανίστηκε, το έκανε πράξη στο 12ο game όταν βρέθηκε με set point για να ισοφαρίσει στο ματς με 7-5.

Πριν ξεκινήσει το τρίτο σετ, ο Νόλε είχε ενοχλήσεις στο πόδι, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να κυριαρχήσει. Με δύο breaks έκανε το 6-2 και διπλασίασε τα σετ του για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ζίζου Μπεργκς.

