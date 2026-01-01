Νέα δεδομένα εμφανίζονται γύρω από την υπόθεση «Ταϊρίκ Τζόουνς»! Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι απόκτησής του.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει αποτελέσει αναμφίβολα τον παίκτη που ταράζει τα... νερά της EuroLeague με φόντο το μέλλον του και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο πιο ισχυρός... μνηστήρας για την απόκτηση του Αμερικανού ψηλού, όμως όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, η κατάσταση συναντούσε εμπόδιο με την εμπλοκή της Ντουμπάι BC στην υπόθεση με κίνητρο το οικονομικό όφελος από την πλευρά του ατζέντη του παίκτη και του προέδρου της Παρτίζαν που ζήτησε buy out.

Οι εξελίξεις τρέχουν γύρω από το όνομά του, ωστόσο, καθώς όπως μεταδίδει ο Ισραηλινός ρεπόρτερ Έλι Σαχάρ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον παίκτη εν αναμονή των εξελίξεων με στόχο η μεταγραφή να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της περιόδου μεταγραφών της EuroLeague στις 5 Ιανουαρίου.

טייריק ג׳ונס בדרך למכבי ת״א. על פי מקור ביבשת השחקן שסיכם באולימפיאקוס וסורב על ידי פרטיזן עשוי לנחות דווקא אצל הצהובים. עודד קטש רצה אותו בקיץ 2024 כמחליף לג׳וש ניבו ועשוי לקבל אותו עכשיו — Eli Sahar (@eli_sahar) January 1, 2026

Ο Τζόουνς, που αποτέλεσε επιλογή του Οντέτ Κάτας και στο παρελθόν για αντικατάσταση του Τζος Νίμπο, ενδιαφέρει επίσης τον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι όπως αναφέραμε με τους Ισραηλινούς να έχουν μπει δυνατά στην... κούρσα.

Στη φετινή σεζόν με την Παρτιζάν, ο Τζόουνς έχει κατά μέσο όρο 10,6 πόντους με 67% στα δίποντα και 64,6% στις βολές, προσθέτοντας 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά παιχνίδι.