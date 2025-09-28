Παρών στα προημιτελικά του τουρνουά στο Πεκίνο θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά την επικράτησή του με 7-5, 3-6, 6-3 επί του Κορεντίν Μουτέ στη φάση των "16" του θεσμού.

Το εισιτήριο για την 8άδα του τουρνουά στο Πεκίνο σφράγισε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας με 7-5, 3-6, 6-3 του Κορεντίν Μουτέ στη φάση των "16" του ασιατικού θεσμού.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Γερμανού, ο οποίος πέτυχε επτά άσους στο παιχνίδι έχοντας 75% στο σερβίς. Παράλληλα κατάφερε να... σπάσει τέσσερις φορές το σερβίς του Γάλλου, δεχόμενος ένα break λιγότερο.

Πιο συγκεκριμένα, το εναρκτήριο σετ βρήκε τον Ζβέρεφ να σβήνει τριπλό break point του αντιπάλου του στο τέταρτο game και στο αμέσως επόμενο να κάνει το break (3-2). Βέβαια, ο Νο.3 του κόσμου τη στιγμή που σέρβιρε για να κλείσει το σετ, δέχθηκε break (5-5), αλλά αμέσως μετά βρήκε ξανά την ευκαιρία να κλείσει το σετ στο 12ο game για να πάρει προβάδισμα με 7-5.

Στο επόμενο σετ, οι δύο τενίστες ήταν πιο σταθεροί με τις μπάλες στα χέρια. Δεν υπήρχαν αρκετά break points, ωστόσο στην πρώτη ευκαιρία ο Μουτέ έκανε το break στον Ζβέρεφ (4-2). Ο Γάλλος έκανε το hold για το 5-3 και μετά από δύο χαμένα set points στο 9ο game, μπόρεσε να κλείσει το σετ και να ισοφαρίσει.

Το μομέντουμ βοήθησε τον Κορεντίν Μουτέ να ξεκινήσει με break το τρίτο και τελευταίο σετ (1-0). Όμως, δέχθηκε άμεσα το break back (1-1). Η συνέχεια περιείχε holds από τους δύο αθλητές, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να εκμεταλλεύεται στο 6ο game το τριπλό break point για να πάρει... αέρα δύο games (4-2). Χωρίς ν' απειληθεί πίσω από το σερβίς του, ο 28χρονος έκλεισε με 6-3 το σετ και πανηγύρισε τη νίκη.

Στα προημιτελικά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά της διοργάνωσης στο Πεκίνο.

