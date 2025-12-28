Με βασικό τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, η Νιγηρία επικράτησε της Τυνησίας (3-2) και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ του AFCON. Δεν αγωνίστηκε ο Ντέσερς.

Μπορεί να... ίδρωσε στο φινάλε, αλλά το καθήκον της το έκανε η Νιγηρία. Με βασικό τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού, οι Super Eagles επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στην Τυνησία (3-2) και «κλείδωσαν» και μαθηματικά και την πρόκρισή τους στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Στον πάγκο παρέμεινε ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού.

Η Νιγηρία μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στο παιχνίδι και μπόρεσε να πάρει αέρα τριών τερμάτων χάρη στα γκολ των Οσιμέν, Εντιντί και Λούκμαν μέχρι το 67'. Κόντεψε βέβαια να... αυτοκτονήσει, αφού η Τυνησία επέστρεψε στο ματς με τα γκολ των Ταλμπί και Αμπντί στο 74' και το 87' αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το θαύμα και η Νιγηρία πανηγύρισε τη σημαντική νίκη.

