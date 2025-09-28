Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε το εισιτήριο για έναν ακόμη ημιτελικό στην καριέρα του, επικρατώντας με 6-2, 6-4 του Μπράντον Νακασίμα στα προημιτελικά του τουρνουά του Τόκιο...

Στον 9ο σερί ημιτελικό μέσα στη χρονιά θα λάβει μέρος ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος ξεπέρασε με σχετική ευκολία το... εμπόδιο του Μπράντον Νακασίμα με 6-2, 6-4 στα προημιτελικά του τουρνουά στο Τόκιο. Με αυτή τη νίκη ο Ισπανός έφτασε τις 65 νίκες στη σεζόν, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ το οποίο είχε πετύχει το 2023.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι, ο Νο.1 του κόσμου δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον Αμερικανό. Με το forehand του σε εξαιρετική κατάσταση, ο κάτοχος του φετινού US Open πέτυχε πολλούς εύκολους πόντους, δημιουργώντας δυσκολίες στον αντίπαλό του.

Στο πρώτο σετ, σχεδόν όλα, λειτούργησαν στην εντέλεια για τον Αλκαράθ. Ξεκίνησε με break στο πρώτο service game του Νακασίμα (1-0), κράτησε τα δικά του σερβίς και με ακόμη ένα break στο 7ο game (5-2) έβαλε τις βάσεις για το προβάδισμα.

Έχοντας πάρει με άνεση το πρώτο σετ (6-2), ο 22χρονος έριξε λίγο το ρυθμό του, χωρίς να αφήσει περιθώρια στον αντίπαλό του. Όντας πολύ σταθερός πίσω από το σερβίς και με ένα break στο 5ο game (3-2) έφτασε στο 6-4 για να διπλασιάσει τα σετ του και να πάρει τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Κάρλος Αλκαράθ θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ. Ο Νορβηγός, νωρίτερα επικράτησε με 6-3, 6-2 του Αλεξάνταρ Βούκιτς. Στον άλλο ημιτελικό θ' αναμετρηθούν οι Τζένσον Μπρούκσμπαϊ με τον Τέιλορ Φριτζ για ένα εισιτήριο στον τελικό.

