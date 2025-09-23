Τένις: Πρωταθλητής στη Χανγκζού ο Μπούμπλικ
Τον τέταρτο τίτλο του στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, επικρατώντας του Βαλεντίν Ρουαγιέ με 7-6(4), 7-6(4) στον τελικό του τουρνουά της Χανγκζού.
Ο Καζάκος τενίστας έχοντας ακόμη μία μέρα το σερβίς του σε υψηλά επίπεδα κατάφερε να μη δεχθεί break, πέτυχε 21 άσους και υπερασπίστηκε το 80% των πόντων που παίχτηκαν πίσω από το πρώτο του σερβίς (44/55). Από την άλλη ο νεαρός Γάλλος πέτυχε οκτώ άσους, σώνοντας παράλληλα και το σερβίς τους δύο φορές.
Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, όπως αποδεικνύουν και τα επιμέρους σκορ στα σετ, το ματς ήταν πολύ γεμάτο! Σε διάρκεια μίας ώρας και 53 λεπτών, οι δύο τενίστες κράτησαν ανέπαφα τα σερβίς τους και τα σετ κρίθηκαν στα tie-breaks. Εκεί, ο Μπούμπλικ παρουσιάστηκε καλύτερος και με σκορ 7-4 έκλεισε τα σετ.
