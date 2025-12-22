Ο Πολέτο κράτησε τους Καρδιτσιώτες μία... ανάσα από την κορυφή

Η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε ένα σημαντικό τρίποντο στην έδρα του Aστέρας B' AKTOR επικρατώντας με 1-0 με γκολ του Πολέτο και διατηρήθηκε σε απόσταση... βολής από τον πρώτο Ηρακλή.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας υποχρέωσε τον Αστέρα B' Aktor μόλις στην δεύτερη εντός έδρας νίκη του την φετινή σεζόν, αφού επικράτησε με 1-0 στην Τρίπολη χάρη σε γκολ του Πολέτο στο 57ο λεπτό.

Στο πρώτο ημίχρονο η Αναγέννηση Καρδίτσας είχε μία κάποια κυριαρχία, αλλά χωρίς να δημιουργήσει πολλές τελικές. Οι δύο μεγαλύτερες στιγμές της στο πρώτο μέρος ήταν πρώτα με τον Λεωνιδόπουλο στο 5ο λεπτό, που αστόχησε σε σουτ εντός της περιοχής κι έπειτα στο 21' όταν ο Καμπετσής έβγαλε τον Νοικοκυράκη τετ α τετ απέναντι στον Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος απέκρουσε και ήταν εκεί και στην επαναφορά στο σουτ του Πολέτο, μπλοκάροντας την μπάλα.

Ο Αστέρας B' Aktor είχε μία μεγάλη στιγμή, όταν ο Γραμμένος έπιασε το σουτ από τα όρια της περιοχής στο 44', αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπαλωμένου. Κάπως έτσι το 0-0 παρέμεινε στο πρώτο μέρος.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και δημιούργησε γρήγορα δύο τελικές. Ωστόσο τελικά το γκολ ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, στο 57ο λεπτό, όταν ο Μπούσης έκανε μία κούρσα από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή του Αστέρα B' Aktor κι εκτέλεσε σημαδεύοντας το δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ, με τον Πολέτο να προλαβαίνει την άμυνα των Αρκάδων και να σκοράρει στην επαναφορά για το 0-1.

Ο Αστέρας B' Aktor δεν μπόρεσε να ασκήσει ιδιαίτερη πίεση στους Καρδιτσιώτες, που έδειχναν πως θα διαφυλάξουν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε χωρίς πρόβλημα, όμως στην τελευταία φάση το αγώνα οι Αρκάδες έχασαν τρομερή ευκαιρία με τον Κάσσο να σώζει πάνω στην γραμμή από το σουτ του Φερνάντεθ.

Έτσι η Αναγέννηση Καρδίτσας πλησίασαε ξανά τον Ηρακλή στο -1.

Συνθέσεις:

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Ρουμελιώτης (80′ Κοτσώνης), Κανελλόπουλος (70′ Κεδίκογλου), Γρομητσάρης, Λάσκαρης, Αλμυράς, Μπουλούλης (80′ Ρέτσος), Φρόκου, Φρίμποργκ (62′ Φερνάντεθ), Σιμόνι, Γραμμένος.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (65′ Μπαλτάς), Πολέτο (83′ Καρίμ), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (90+2′ Νικολιάς), Στίκας, Κάσσος, Καμπετσής (90+2′ Μπάλλας).

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Κυριακή 21/12

ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής 1-2

Καβάλα - Νίκη Βόλου 2-2

Δευτέρα 22/12

Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 37

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3. Νίκη Βόλου 32

4. Αστέρας Aktor Β' 27

--------------------------------------------

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6