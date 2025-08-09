Τσιτσιπάς: Θα λάβει μέρος και στα διπλά του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος και στα διπλά του τουρνουά στο Σινσινάτι, όπως έγινε γνωστό από τους διοργανωτές στην κλήρωση του εν λόγω ταμπλό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Αμερική για να λάβει μέρος στο τουρνουά του Σινσινάτι. Όπως έγινε γνωστό από τους διοργανωτές, ο Έλληνας τενίστας θα παίξει και στα διπλά της διοργάνωσης πέρα από το μονό.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/8), ο 27χρονος θα αποτελέσει δίδυμο με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι. Οι δυο τους θ' αντιμετωπίσουν το δίδυμο των Ουγκό Νις και Εντουάρ Ροζέ Βασλάν, οι οποίοι είναι στο Νο.8 του ταμπλό των διπλών.

H κλήρωση στα διπλά του Σινσινάτι

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα το απόγευμα του Σαββάτου (9/8), όπου θ' αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί απέναντι στον νικητή του ματς Μπέντζαμιν Μπόνζι και Λορέτνσο Μουζέτι.

