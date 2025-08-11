Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον επόμενο του αντίπαλο στο τουρνουά του Σινσινάτι, εφόσον πάρει τη νίκη επί του Μπενζαμίν Μπονζί και συνάμα την πρόκριση στη φάση των "16" του αμερικανικού θεσμού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, όπου θα παίξει απέναντι στον Μπενζαμίν Μπονζί. Μπορεί η αναμέτρηση να μην έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά ο Έλληνας τενίστας έχει μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση στη φάση των "16".

Ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ περιμένει τον 27χρονο τενίστα στον αγώνα για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στα προημιτελικά του αμερικανικού θεσμού. Ο Καναδός τενίστας επικράτησε του Αρτούρ Ρίντερκνες, στο πλαίσιο της φάσης των "32", βλέποντας τον αντίπαλό του να αποχωρεί λόγω τραυματισμού.

Αγωνιστικά ο Νο.28 του κόσμου πήρε το προβάδισμα στο πρώτο σετ μέσω του tie-break (7-6|4|), ενώ στο δεύτερο σετ αν και βρέθηκε πίσω με break (2-0) κατάφερε με τέσσερα σερί games να πάρει κεφάλι στο σετ. Στο μεταξύ, ο Γάλλος τενίστας, μετά το τέλος του τρίτου game, χρειάστηκε να ζητήσει ιατρικό time out το οποίο όμως δεν τον βοήθησε στη συνέχεια με συνέπεια να εγκαταλείπει έπειτα το τέλος του έκτου game.

Oζέρ Αλιασίμ και Στέφανος Τσιτσιπάς έχουν παίξει 12 φορές στο παρελθόν. Ο Έλληνας τενίστας μετράει επτά νίκες έναντι πέντε του Καναδού. Στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους, οι δύο τενίστες βρέθηκαν αντίπαλοι για το Hopman Cup, εκπροσωπώντας τις πατρίδες τους με τον Οζέρ Αλιασίμ να επικρατεί με 7-6(4), 6-3.