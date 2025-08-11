ΑΘλητικές μεταδόσεις σήμερα: Συνέχεια για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι και πορτογαλικό πρωτάθλημα
Εβδομάδα Δεκαπενταύγουστου και το τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα (11/8) αρκετά πιο... φτωχό συγκριτικά με το χθεσινό.
Ξεχωρίζει φυσικά η «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει για τον τρίτο γύρο και ένα εισιτήριο της φάσης των «16» τον Μπενζαμίν Μπονζί, με το πρώτο σερβίς στις 22:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.
Απόψε επίσης θα διεξαχθούν τα δυο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική στη Liga Portugal. Στις 20:45 η Εστορίλ υποδέχεται την Εστρέλα, με τη μετάδοση στο Cosmote Sport 3, ενώ στις 22:45 η Πόρτο φιλοξενεί τη Βιτόρια Γκιμαράες.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις
- Εστορίλ - Εστρέλα (20:45, Cosmote Sport 3)
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Μπενζαμίν Μπονζί (22:00, Cosmote Sport 6)
- Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες (22:45, Cosmote Sport 3)
