Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε τη «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά στο Σινσινάτι αλλά και οι αγώνες του πορτογαλικού πρωταθλήματος σήμερα (11/8).

Εβδομάδα Δεκαπενταύγουστου και το τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα (11/8) αρκετά πιο... φτωχό συγκριτικά με το χθεσινό.

Ξεχωρίζει φυσικά η «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει για τον τρίτο γύρο και ένα εισιτήριο της φάσης των «16» τον Μπενζαμίν Μπονζί, με το πρώτο σερβίς στις 22:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Απόψε επίσης θα διεξαχθούν τα δυο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική στη Liga Portugal. Στις 20:45 η Εστορίλ υποδέχεται την Εστρέλα, με τη μετάδοση στο Cosmote Sport 3, ενώ στις 22:45 η Πόρτο φιλοξενεί τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις