Πρωταθλητής στο τουρνουά της Στουτγκάρδης αναδείχθηκε ο Τέιλορ Φριτζ, επικρατώντας του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό της διοργάνωσης με 6-3, 7-6(0).

Ο Τέιλορ Φριτζ έφτασε στον πρώτο του τίτλο στη σεζόν, πετυχαίνοντας την 5η σερί του νίκη κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Αμερικανός επικράτησε του αντιπάλου του με 6-3, 7-6(0) στο τελευταίο ματς του Boss Open, το οποίο είχε διάρκεια 1 ώρα και 27 λεπτά.

Αυτή ήταν η 21η νίκη του Νο.7 του κόσμου. Ο ίδιος ολοκλήρωσε το ματς με 71% περάσματα και 88% κερδισμένων πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς του. Παράλληλα δεν απειλήθηκε ποτέ στο σερβίς του, έχοντας 18 winners και 12 λάθη.

Το πρώτο set είχε την υπογραφή του Τέιλορ Φριτζ. Ο νεαρός τενίστας είχε 70% στο service και κέρδισε το 89% των πόντων πίσω από το πρώτο του. Εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο το κακό ποσοστό του Ζβέρεφ στο δεύτερο service (29%) και στη δεύτερη ευκαιρία για break... έσπασε το service του αντιπάλου του.

Αυτό το break ήταν αρκετό για τον Αμερικανό, ο οποίος δεν απειλήθηκε και με 10 άσους στο ενεργητικό του πήρε προβάδισμα στον τελικό με 6-3.

Το δεύτερο σκέλος του τελικού στο Boss Open ήταν διαφορετικό από το πρώτο. Οι δύο τενίστες στάθηκαν εξαιρετικά και πήγαν μαζί game - game. Αυτός που είχε ευκαιρία για break ήταν ο Φριτζ, ο οποίος στο 11ο game δεν κατάφερε να... σπάσει το service του Ζβέρεφ.

Έτσι, το set οδηγήθηκε στο tie-break! Εκεί, ο Τέιλορ Φριτζ ήταν κυρίαρχος! Δεν επέτρεψε στον Γερμανό να πάρει κανένα πόντο και με 7-6(0) έκλεισε το set, πανηγυρίζοντας τον τίτλο.

