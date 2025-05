Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς παρευρέθηκε στις εγκαταστάσεις του τουρνουά της Ρώμης, με τον Σουηδό να μην είναι και τόσο τυχερός όσον αφορά την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Με βίντεο στα social media οι διοργανωτές του τουρνουά Masters της Ρώμης αποκάλυψαν την επίσκεψη του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης.

Ο Σουηδός, ο οποίος είναι μέλος της Μίλαν σε ρόλο σύμβουλου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στο Foro Italico, φέρνοντας βροχές και διακοπές.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία του Ζλάταν συνοδεύτηκε με βροχές οι οποίες διέκοψαν τα ματς του προγράμματος της Τρίτης (13/5).

🚨 Current scene on centre court in Rome.



Rain stopped briefly and is now very light again, but water is being cleared from the court.#TheFirstServe pic.twitter.com/QjCF1CFIuz