Γκέιγ: «Δεσμεύομαι να επιστρέψω τα μετάλλια στο Μαρόκο, εάν αυτό θα ρίξει τους τόνους»

Ο Ιντρίσα Γκέιγ δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει τα μετάλλια της Σενεγαλής, μετά την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας να χαρίσει στο Μαρόκο τον τίτλο του AFCON 2025.

Ο μέσος της Σενεγάλης, Ιντρίσα Γκέιγ, δήλωσε ότι προτίθεται να επιστρέψει στο Μαρόκο τα μετάλλια που απονεμήθηκαν στη Σενεγάλη, αφότου η Αφρικανική Συνομοσπονδία (CAF), άλλαξε την απόφαση της και ανακύρηξε στα «χαρτιά» το Μαρόκο πρωταθλητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του μετά τη μεγαλή νίκη της Έβερτον επί της Τσέλσι (3-0), ο Αφρικανός διεθνής επέμεινε ότι: «Αξίζουμε να είμαστε πρωταθλητές Αφρικής. Για εμάς, είμαστε οι πρωταθλητές Αφρικής, τίποτα δεν αλλάζει, αυτή η ανακοίνωση είναι απλώς μια απόσπαση της προσοχής, ίσως μια προσπάθεια να διχαστεί η Αφρική. Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πει στην Ομοσπονδία μας να μην ασκήσει έφεση».

Σχετικά με την... περίεργη απόφαση της CAF να αφαιρέσει τον τίτλο από τη Σενεγάλη και να τον δωρίσει στο Μαρόκο, είπε πως: «Προσωπικά δεσμεύομαι να συγκεντρώσω τα μετάλλια και να τα επιστρέψω στο Μαρόκο, εάν αυτό μπορεί πραγματικά να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών».

🚨🚨 « 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗢𝗡 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗨𝗥𝗘𝗔𝗨𝗫 ! 😬 »



Θυμίζουμε πως η νίκη της Σενεγάλης στο γήπεδο, προήλθε μετά από ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι που δόθηκε στο Μαρόκο στις καθυστερήσεις του τελικού, το οποίο ώθησε το σύνολο του Τίο να αποχωρήσει προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά από παρέμβαση όμως του αρχηγού, Σάντιο Μανέ, η ομάδα επέστρεψε στο γήπεδο, το πέναλτι χάθηκε και η Σενεγάλη κέρδισε τελικά στην παράταση.

Πάντως, μετά την λήξη του χθεσινού αγώνα των «ζαχαρωτών», ο Γκέιγ πανηγύρισε με τον συμπαίκτη και συμπατριώτη του Ιλιμάν Ντιαγέ, σηκώνοντας πρώτα ένα και μετά δύο δάχτυλα προς την κάμερα, σε μια διακριτική υπενθύμιση ότι η Σενεγάλη εξακολουθεί να κατέχει δύο τίτλους Αφρικής.