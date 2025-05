Ο Σίνερ συνεχίζει ακάθεκτος στη Ρώμη (vid)

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε το εμπόδιο και του Γιέσπερ ντε Γιονγκ με 2-0 σετ, για την πρόκρισή του στον 4ο γύρο του Masters της Ρώμης.

Ο Γιάνικ Σίνερ συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία του στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Ο 23χρονος Ιταλός, μετά τον Μαριάνο Ναβόνε, ξεπέρασε και το εμπόδιο του Γιέσπερ ντε Γιονγκ με 6-4, 6-2 για την πρόκριση στη φάση των «16» στο Masters της Ρώμης.

Ο 24χρονος Ολλανδός, που αγωνίστηκε ως lucky loser, προσπάθησε και έβαλε δύσκολα στον Σίνερ στο 1ο σετ, όμως μια πτώση και το χτύπημα στον δεξιό καρπό στο 2ο σετ, ουσιαστικά τον έβγαλαν εκτός αγώνα.

Jannik Sinner walks over to check on Jesper De Jong after he fell during their match in Rome.



He brought him a towel, carried his racquet back to his bench for him and dusted the clay off of it.



He is pure class. ❤️🦊



pic.twitter.com/z3q80rDyrU