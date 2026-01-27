Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ στην Ολλανδία για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα σπουδαίο παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League καθώς φιλοξενείται από τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Οι Πειραιώτες θέλουν το διπλό για να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιστρατεύτηκε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που έχει πλην ενός. Του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που όπως σας είχαμε ενημερώσει , ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού ενώ εκτός έμεινε και ο Αργύρης Λιατσικούρας.

Στην αποστολή είναι οι: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Έσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.