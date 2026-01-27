Ολυμπιακός: Με μία απουσία η αποστολή για τον... τελικό με τον Άγιαξ
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα σπουδαίο παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League καθώς φιλοξενείται από τον Άγιαξ στην Ολλανδία.
Οι Πειραιώτες θέλουν το διπλό για να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιστρατεύτηκε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που έχει πλην ενός. Του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που όπως σας είχαμε ενημερώσει, ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού ενώ εκτός έμεινε και ο Αργύρης Λιατσικούρας.
Στην αποστολή είναι οι: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Έσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.
#AJAXOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/AxMMSpBQSx— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2026
