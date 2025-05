Ο Γιάνικ Σίνερ επέστρεψε στα κορτ μετά την τιμωρία του, νικώντας τον Μαριάνο Ναβόνε με 2-0 σετ για τον 2ο γύρο στο Masters της Ρώμης

Η επιστροφή για τον Γιάνικ Σίνερ στην αγωνιστική δράση, ήταν το κυρίαρχο γεγονός το Σάββατο (10/5) στη Ρώμη.

Έπειτα από αναμονή 104 ημερών, μετά την τιμωρία του, ο Ιταλός επέστρεψε στα κορτ και το κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων στο Foro Italico ήταν κατάμεστο για τον αγώνα του με τον Μαριάνο Ναβόνε.

Με τον πατέρα του, τη μητέρα του και τον αδελφό του Μαρκ ανάμεσα στους θεατές, ο Σίνερ έφθασε στη νίκη με 6-3, 6-4 και στην πρόκριση στον 3ο γύρο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα μόνο στο 2ο σετ.

Jannik Sinner’s reaction after beating Navone in his comeback match in Rome. 104 days of waiting to get back here. Small smile, but a very meaningful one. 🥹 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/NuHVKsolL6

Στο διάστημα της απουσίας του δεν κινδύνευσε ποτέ να πέσει από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και με την πρώτη του νίκη μετά την κατάκτηση του Australian Open, επέκτεινε το νικηφόρο σερί του στο tour στους 22 αγώνες από τον περασμένο Οκτώβριο.

Jannik Sinner rips a backhand down the line winner against Navone in Rome.



No matter where he is on the court, he can hit it on a dime.



Total control.



🇮🇹🦊



pic.twitter.com/aPyUzfC8DG