Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Τόκιο από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6(5), 6-4, βλέποντας την Καναδή να βάζει «στοπ» στο νικηφόρο της σερί.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μαρίας Σάκκαρη ολοκληρώθηκαν στο Τόκιο, με την Ελληνίδα να γνωρίζει την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6(5), 6-4 στον πρώτο γύρο του ιαπωνικού θεσμού. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για την 30χρονη τενίστρια, η οποία αναμένεται να λάβει μέρος στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, όπου και θα κλείσει τη σεζόν.

Ένα πολύ γεμάτο ματς, με αρκετές ανατροπές και τις δύο τενίστριες να παρουσιάζουν ωραία δείγματα τένις στο κεντρικό court του θεσμού. Μια αναμέτρηση με ένα εκπληκτικό πρώτο σετ, το οποίο ακολούθησε ένα δεύτερο σκέλος εξίσου ανταγωνιστικό με την Καναδή να επικρατεί και στα δύο και να πανηγυρίζει τη νίκη για την επόμενη φάση.

Ένα σετ ανατροπών, το οποίο κρίθηκε στο tie-break

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα πήρε προβάδισμα στο σετ, ωστόσο πολύ γρήγορα είδε τη Λέιλα Φερνάντεζ να προσπερνά στο σκορ με hold και break (2-1). Στο break της Καναδής τενίστριας, η 30χρονη απάντησε με 4-0 σερί για να βρεθεί μπροστά με 5-2.

Η αντίπαλος της Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της (5-3) και με break πήρε τις μπάλες στα χέρια για να φέρει το σετ στα ίσα. Σε εκείνο το σημείο η Ελληνίδα έχασε τρία set points, βλέποντας την Φερνάντεζ να ισοφαρίζει σε 5-5 και στη συνέχεια να πετυχαίνει ακόμη ένα break (6-5).

Τη στιγμή που σέρβιρε η Φερνάντεζ για να κλείσει το σετ, η αθλήτρια του Τόμι Χιλ κατάφερε να... απαντήσει στο break και να στείλει το ματς στο tie-break. Εκεί, η Μαρία Σάκκαρη πήρε το πάνω χέρι με προβάδισμα 3-0. Η Νο.22 του κόσμου, όμως, ανέτρεψε το σκορ και βρέθηκε με set point (6-5), το οποίο εκμεταλλεύτηκε με άρτιο τρόπο ώστε να κλείσει το σετ και να πάρει το προβάδισμα στο ματς με 7-6(5).

Περισσότερα σε λίγο...