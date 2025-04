Η διακοπή ρεύματος, η οποία ταλαιπωρεί όλη την Ισπανία ήταν ικανή να ακυρώσει όλα τα παιχνίδια της Δευτέρας (28/4) στο τουρνουά της Μαδρίτης, στα οποία συμπεριλαμβάνοντας αυτά του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Η πρωτοφανής διακοπή ρεύματος στην Ισπανία στάθηκε μεγάλο εμπόδιο για την διεξαγωγή του προγράμματος της Δευτέρας (28/4) στο τουρνουά της Μαδρίτης και είχε ως συνέπεια οι αγώνες που δεν πραγματοποιήθηκαν να ακυρωθούν.

Μεταξύ των ματς της Δευτέρας (28/4) ήταν οι συναντήσεις του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λορέντζο Μουζέτι για τη φάση των "32" του τουρνουά και της Μαρίας Σάκκαρη με την Ελίνα Σβιτολίνα για τη 16άδα του γυναικείου ταμπλό.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή η διοργανώτρια αρχή μέσω των social media, τονίζοντας πως το πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η αιτία της ακύρωσης των παιχνιδιών της Δευτέρας τόσο των πρωινών, όσο και των βραδινών.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



—•—

For reasons beyond the control of the… pic.twitter.com/zjPJP2h5i7