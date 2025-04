Ο Άλεξ Ντε Μινόρ πέρασε με άνεση στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο και... περιμένει τον Τσιτσιπά

Με ιδιαίτερη ευκολία ο Άλεξ Ντε Μινόρ πέρασε στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο μετά από την επιβλητική του νίκη κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, χωρίς να χάσει γκέιμ (6-0, 6-0).

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ έκανε μια από τις καλύτερες του εμφανίσεις, το απόγευμα της Παρασκευής (11/4) και επιβλήθηκε κόντρα στον Βουλγάρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ περνώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο.

Ο 26χρονος Αυστραλός (Νο. 10) κατάφερε να επικρατήσει με ευκολία κόντρα στον 33χρονο Βούλγαρο σε μόλις 44 λεπτά με 2-0, κατακτώντας και τα 12 γκέιμς του αγώνα (6-0, 6-0).

Με αυτή την νίκη το Νο. 10 στον κόσμο, αποτελεί τον μοναδικό τενίστα που έχει καταφέρει να κάνει το 2-0 χωρίς να χάσει γκειμ σε προημιτελικά Masters.

Στα ημιτελικά ο Ντε Μινόρ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Λορέντσο Μουζέτι.

EMPHATIC 😲@alexdeminaur moves into the semi-finals after defeating Dimitrov 6-0 6-0 in under an hour#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/swf437KTZX