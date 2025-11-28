Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του μετά το θρίαμβο επί της Φιορεντίνα. Το φιλί στον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην εκτός έδρας «μάχη» με τη Φιορεντίνα, καθώς ήταν ανώτερη των Βιόλα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και το τελικό 0-1 φαντάζει «φτωχό» με βάση την εικόνα των δυο ομάδων.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, μετά το «διπλό» στη Φλωρεντία κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Αρτέμιο Φράνκι», ώστε να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του και τον Μάρκο Νίκολιτς, με φιλιά και αγκαλιές όπως συνηθίζει.