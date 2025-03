Ο Τζόκοβιτς το... βιολί του και 8ος τελικός στο Miami Open (vid)

O Nόβακ Τζόκοβιτς μέσα σε 70 λεπτά νίκησε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 2-0 σετ, διατήρησε το αήττητο στο Miami Open και προκρίθηκε για 8η φορά στον τελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάτησε γκάζι με αντίπαλο τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, έφθασε σε μια άνετη επικράτηση με 6-2, 6-3 σε 70 λεπτά και για 8η φορά στην καριέρα του θα παίξει για τον 8ο τίτλο του στο Miami Open.

Υπό το βλέμμα του Λιονέλ Μέσι, ο 37χρονος Σέρβος μετά το 2-2 του 1ου σετ, με επτά σερί κερδισμένα games, προηγήθηκε με 6-2, 3-0, βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση.

Relentless @DjokerNole advances into a record-extending 60th Masters 1000 final!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/R3kKuooxCn