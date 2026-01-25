Η Μπέτις ηττήθηκε από την Αλαβές με 2-1 και έχασε την ευκαιρία να αποσπαστεί από τους διώκτες της και να πατήσει στην πεντάδα.

Η Μπέτις δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αλαβές και γνώρισε την ήττα με 2-0. Με το αποτέλεσμα αυτό κόλλησε στην 6η θέση με 32 βαθμούς και, αν και παραμένει σε ευρωπαϊκή τροχιά, έχασε πολύτιμο έδαφος στο να ξεπεράσει την Εσπανιόλ που είναι στην 5η θέση με 34 βαθμούς. Από την άλλη η Αλαβές επέστρεψε στις νίκες μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και πήρε ανάσα στην ζώνη παραμονής.

Μόλις στο 3' ο Βιθέντε πήρε την πάσα μες στην περιοχή και με απευθείας σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Στο 47' ο Ιμπανέθ σέντραρε στην καρδιά της άμυνας και ο Μαρτίνεθ με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πιέσουν για το γκολ και το βρήκαν στο 90'+5' με τον Εζαλζουλί που διαμόρφωσε το τελικό 2-1.