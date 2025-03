Ο Αρτούρ Μπουκιέ δημοσιοποίησε το απειλητικό μήνυμα που έλαβε από άγνωστο, ο οποίος είχε ποντάρει 2.000 ευρώ στη νίκη του με 2-0 σετ επί του Φλοριάν Μπρόσκα στο Challenger στο Τιονβίλ της Γαλλίας.

Ένα συγκλονιστικό μήνυμα δημοσιοποίησε στα social media ο Γάλλος, Αρτούρ Μπουκιέ, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του στον 1ο γύρο στο τουρνουά Challenger στο Τιονβίλ της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα ο Μπουκιέ (Νο.225) αντιμετώπιζε τον Γερμανό, Φλοριάν Μπρόσκα (Νο.522), την Τρίτη (4/3) για τη φάση των «32» στο Thionville Challenger.

Πριν από το παιχνίδι ο Γάλλος παίκτης δημοσιοποίησε το απειλητικό μήνυμα για τον ίδιο και την οικογένειά του που έλαβε από άγνωστο, κοινοποιώντας το στην ATP Tour, στην ITF και επίσης το τουρνουά Thionville.

Στο μήνυμα, ένα άτομο ισχυρίστηκε ότι είχε στοιχηματίσει 2.000 ευρώ στον 24χρονο, προκειμένου να νικήσει τον Μπρόσκα σε δύο σετ.

«Παίζεις με τον Φλοριάν Μπρόσκα Florian, που βρίσκεται στο Νο.522 της κατάταξης και που δεν κερδίζει ποτέ στον πρώτο γύρο. Ελπίζω απλώς να κάνεις την προσπάθεια να τον βγάλεις έξω σε δύο σετ, γιατί στοιχημάτισα 2.000 ευρώ σε εσένα σε δύο σετ.

Wow. Had to use ChatGPT to translate this because I was curious why he was tagging ATP/ITF/Tournament.



Someone wrote an entire novel threatening Arthur Bouquier today BEFORE the match. Bold move cotton. I’m sure he isn’t even at the event but yeah this is on another level 🤦‍♂️ pic.twitter.com/MUhUY5riSx