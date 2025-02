Ένα αναπάντεχο γεγονός έλαβε χώρα στην αναμέτρηση του Κάρεν Χατσάνοφ με τον Ντάνιελ Έβανς, με ένα περιστέρι να είναι η αιτία για να διακοπεί ο πόντος.

Οι Κάρεν Χατσάνοφ και Ντάνιελ Έβανς βρέθηκαν αντιμέτωποι στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Ντουμπάι, με τον αγώνα τους να έχει ένα... απρόοπτο.

Κατά τη διάρκεια ενός πόντου στο πρώτο σετ, ένα περιστέρι έγινε η αιτία για να διακοπεί προσωρινά το ματς. Πιο συγκεκριμένο, το εν λόγω πτηνό, μπήκε στο court και κάθισε πάνω στο φιλέ, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να σταματάει τον πόντο.

Προφανώς το συμβάν αυτό προκάλεσε γέλια στο κοινό, με τους δύο τενίστες ν' απορούν με το... θάρρος του περιστεριού να μπει ενδιάμεσα στους δύο παίκτες των οποίων τα χτυπήματα ξεπερνούν τα 100χλμ την ώρα.

Για την ιστορία, o Κάρεν Χατσάνοφ επικράτησε του Ντάνιελ Έβανς με 6-1, 6-3 και πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Τσιτσιπά - Σονέγκο.

Δείτε το βίντεο:

Looking for the best seat 👀#DDFTennis pic.twitter.com/3v8QCtOskP