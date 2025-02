Μία μεγάλη πρόκριση πανηγύρισε ο Ματέο Μπερετίνι, στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Ντόχα, επικρατώντας με 7-6(4), 6-2 του Νόβακ Τζόκοβιτς.

A Moment To Remember! 👏



Matteo Berrettini claims a first career win over Djokovic to advance in Doha#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/bzzkKgI334