Πρόωρο «αντίο» από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Ντόνα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας από τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς με 7-6(6), 5-7, 7-6(5).

Μετά τη Μαρία Σάκκαρη στο Ντουμπάι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό από το τουρνουά της Ντόχα στον πρώτο γύρο, με τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς να τον νικάει με 7-6(6), 5-7, 7-6(5).

A Medjedovic Miracle 🫢



Hamad Medjedovic fights through injury to take out Tsitsipas 7-6 5-7 7-6 and reach the 2nd round#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Z8Ol9vShYE