O Κάρλος Αλκαράθ είχε δύσκολη πρεμιέρα απέναντι στον Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ στο τουρνουά του Ρότερνταμ, όμως πήρε την πρόκριση με 2-1 σετ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε τρίτο σετ και αγώνα δύο ωρών και 34 λεπτών για να νικήσει τον Ολλανδό, Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ με 7-6(3), 3-6, 6-1 για τον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο Αλκαράθ βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο 1ο σετ, με τον Φαν ντε Ζάντσουλπ να προηγείται με 4-2 και 5-3. Μείωσε σε 5-4, ισοφάρισε με break σε 5-5, προσπέρασε με 6-5, όμως το σετ πήγε στο tie break, εκεί ο Ισπανός προηγήθηκε με 4-1, δεν κινδύνευσε, φθάνοντας στην κατάκτησή του με 7-6(3).

Στο 2ο σετ ο Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ με break έκανε το 4-2, ξέφυγε με 5-2 και το έκλεισε με 6-3. Όμως στο 3ο σετ ο Ολλανδός δεν κατάφερε να παραμείνει απειλητικός, ο Αλκαράθ έκανε το 3-0, κι έκλεισε το σετ με 6-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

