Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ έπαιξαν ένα ξεχωριστό tie break στο Ρότερνταμ, με ένα ζάρι να καθορίζει τις κινήσεις του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ βρίσκονται στο Ρότερνταμ για το 500άρι τουρνουά της ATP, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Τσιτσιπάς μετά τη νίκη επί του Χάρολντ Μαγιό βρίσκεται στη φάση των «16», ενώ ο Αλκαράθ θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του το βράδυ της Τρίτης (4/2) απέναντι στον Ολλανδό, Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ.

Σε ένα διάλειμμα των υποχρεώσεών τους οι δύο παίκτες πρωταγωνίστησαν σε μια ιδιαίτερη αγωνιστική κόντρα, το παιχνίδι «Do or Dice», όπου ένα ζάρι καθόριζε τις κινήσεις τους.

Οι δυο τους έπαιξαν ένα tie break και σύμφωνα με τη ζαριά έπαιζαν μόνο με τη forehand ή το backhand ή ακόμη να προσποιηθούν ότι το court είναι... λάβα. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδαστικό, με τον Τσιτσιπά να παρουσιάζεται πιο έτοιμος και να επικρατεί με 7-3.

“Flying like a butterfly” 😂🦋@carlosalcaraz and @steftsitsipas take on the Do or Dice challenge 🎲@abnamroopen | #ABNAMROOPEN



