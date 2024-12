Με συγκινητικό τρόπο και νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς είπε ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο το δικό του «αντίο» στο τένις...

Με ένα φιλικό αγώνα κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρέτησε το τένις ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο, με τις στιγμές στο court του Μπουένος Άιρες να είναι άκρως συγκινητικές στο μεγαλοπρεπές «αντίο» του Αργεντινού στο άθλημα που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Οι δύο τενίστες έπαιξαν αντίπαλοι για μία τελευταία φορά μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που πήγε να παρακολουθήσει αυτή τη μεγάλη στιγμή. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ντελ Πότρο πήρε τη νίκη επί του Σέρβου με 6-4, 7-5 με την συνέχεια να είναι δακρύβρεχτη μιας και οι δύο παίκτες αγκαλιάστηκαν στη μέση του court και ξέσπασαν σε λυγμούς.

Μετά το τέλος του ματς ο Νόλε δήλωσε:

«Δεν ξέρω κάποιον που να μην λατρεύει τον Χουάν Μάρτιν. Η σπουδαιότερη νίκη του στη ζωή είναι ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος».

Φυσικά από αυτή την εκδήλωση δεν γινόταν να λείπει ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος αν και δεν παρευρέθηκε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής έφτιαξε ένα βίντεο, αποχαιρετώντας τον παλιό του αντίπαλο.

«Είσαι ένας ξεχωριστός τενίστας και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν πρέπει να φύγεις λυπημένος. Όλοι πρέπει να προχωράμε μπροστά στη ζωή. Τα καλύτερα είναι μπροστά σου» είπε ο Ελβετός.

Roger Federer to Juan Martin del Potro after his farewell match:



“You’re a special player and special person. I hope this moment is one that you’re celebrating. You shouldn’t be sad. We all need to move on in life. The best is yet to come for you.” 🥹



pic.twitter.com/2xz9CFGKAe