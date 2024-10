Τσιτσιπάς για Ναδάλ: «Από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μου να μοιράζομαι το γήπεδο μαζί σου»

Το δικό του «αντίο» στον Ράφαελ Ναδάλ έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την ανακοίνωση του Ισπανού ν' αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (10/10), ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Πολλοί αθλητές και αθλήτριες ευχαρίστησαν τον Ισπανό τενίστα για την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στα court, μεταξύ άλλων και της Μαρίας Σάκκαρη.

Το πρωί της Παρασκευής (11/10), ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε μία ανάρτηση στο X, στο οποίο... αποχαιρέτησε τον Ισπανό τενίστα, τονίζοντας πως ήταν τιμή του η παρουσία του στο ίδιο court με τον κάτοχο 22 Grand Slams.

«Ράφα,

Οι μάχες μας ήταν γεμάτες παθιασμένες, ζωηρές, θρυλικές . Σου έμοιαζαν.

Ήταν από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μου να μοιράζομαι το γήπεδο μαζί σου, τόσο ως αντίπαλος, όσο και ως συμπαίκτης.

Απόλαυσε το επόμενο κεφάλαιο φίλε. Πάμε Ράφα, για πάντα.

ΥΓ. Σταύρωσε οποιοδήποτε δάκτυλο».

Rafa,



Our battles were passionate, colourful, iconic. They resembled you.



It has been one of the great honours of my life to share the court with you, both as an opponent and as a teammate.



Enjoy your next chapter, amigo. Vamos Rafa, para siempre.



PS: Any finger, you cross 😉 pic.twitter.com/5GNw4gs1gx