Kύργιος σε Ναδάλ: «Ράφα, θέλω να παίξω μαζί σου για τελευταία φορά»

Τι έγραψε ο Νικ Κύργιος για την απόφαση αποχώρησης του Ράφαελ Ναδάλ και η πρόταση προς τον Ισπανό.

Η ανακοίνωση αποχώρησης του Ράφαελ Ναδάλ από το επαγγελματικό τένις, είναι φυσικό να προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, μια από αυτές που ξεχωρίζει είναι από τον Νικ Κύργιος.

«Ράφα, μην αποσυρθείς, θέλω να παίξω μαζί σου μια τελευταία φορά», έγραψε ο 29χρονος Αυστραλός, μετά το άκουσμα της είδησης.

«Είχαμε τις διαφορές μας, αλλά ήσουν απίστευτος πολεμιστής, σου εύχομαι τα καλύτερα και καλή τύχη με ό,τι έρθει στη συνέχεια», πρόσθεσε ο Κύργιος.

We had our differences but you were one hell of a warrior. Best wishes and goodluck with whatever comes next. https://t.co/ZRHMRcSqFI