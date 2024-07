Ο Ράφα Ναδάλ δεν κατάφερε να κλείσει νικηφόρα την καλύτερη πορεία του φέτος σε τουρνουά, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό του Μπάσταν από τον Νούνο Μπόρχες με 6-3, 6-2.

Ο Ναδάλ βρέθηκε σε τελικό τουρνουά μετά από 25 μήνες, ωστόσο η ενέργειά του δεν αρκούσε για να κάνει ακόμη μία μεγάλη προσπάθεια και να κατακτήσει τον τίτλο στο Μπάσταντ. Ο Ισπανός γνώρισε την ήττα με 6-3, 6-2 από τον Νούνο Μπόρχες, με τον Πορτογάλο να σηκώνει τον πρώτο ATP τίτλο της καριέρας του.

Αναμφίβολα, από την αρχή του ματς, ο Ισπανός φαινόταν πως αντιμετωπίζει θέματα κόπωσης πράγμα το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο ο νεαρός αντίπαλός του. Επέτρεψε στον έμπειρο τενίστα να πάρει μόνο πέντε games στον τελικό και συνδύασε την μεγαλύτερή του επιτυχία έως σήμερα κόντρα σε έναν «θρύλο» του αθλήματος.

FIRST TITLE FEELS 🤩



The moment @nunoborges97 defeated Nadal for his first ATP title!#NordeaOpen pic.twitter.com/19229wDur1