Ο Ράφαελ Ναδάλ επιστρέφει σε τελικό μετά τον Ιούνιο του 2022 και τον 14ο θρίαμβό του στο Roland Garros και στο 250άρι τουρνουά στο Μπάσταντ της Σουηδίας θα παίξει για τιον 93ο τίτλο στην καριέρα του.

Ο Ράφαελ Ναδάλ ξανά σε τελικό. Ο 38χρονος Ισπανός νικώντας τον Σέρβο, Ντούγιε Αγντούκοβιτς με 4-6, 6-3, 6-3 προκρίθηκε στον τελικό στο 250άρι τουρνουά στο Μπάσταντ της Σουηδίας και το πανηγύρισε σαν μικρό παιδί.



Ο Ναδάλ επιστρέφει σε τελικό έπειτα από 25 μήνες και τις 5 Ιουνίου 2022, όταν νικούσε τον Κάσπερ Ρουντ με 3-0 σετ και κατακτούσε για 14η φορά το Roland Garros!

FIRST FINAL IN 25 MONTHS FOR RAFAEL NADAL! 🥹🇪🇸



What a moment, after major hip surgery last year 😭 pic.twitter.com/w7zopMzb1D